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ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова - 06.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова - 06.07.2024, ПРАЙМ
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова
ФАС потребовал взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T10:53+0300
2024-07-06T10:54+0300
происшествия
фас рф
ущерб
иск
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ФАС потребовал взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе указывается: "Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей". Заявление принято к производству. Заседание в московском арбитраже состоится 12 августа. Президент компании "Олимпситистрой" Александр Фомин обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) заместителю министра Иванову. Как считают следователи, глава "Олимпситистроя" оказывал заместителю министра, предпринимателю Сергею Бородину и ряду других лиц имущественные услуги, в частности, бесплатно предоставлял товары, проводил работы, в том числе ремонт и реконструкцию здания.
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фас рф, ущерб, иск
Происшествия, ФАС РФ, ущерб, иск
10:53 06.07.2024 (обновлено: 10:54 06.07.2024)
 
ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова

ФАС требует 17 млн ущерба с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле Иванова

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ФАС потребовал взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе указывается: "Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей".
Заявление принято к производству. Заседание в московском арбитраже состоится 12 августа.
Президент компании "Олимпситистрой" Александр Фомин обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) заместителю министра Иванову.
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Вчера, 17:16
Как считают следователи, глава "Олимпситистроя" оказывал заместителю министра, предпринимателю Сергею Бородину и ряду других лиц имущественные услуги, в частности, бесплатно предоставлял товары, проводил работы, в том числе ремонт и реконструкцию здания.
 
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