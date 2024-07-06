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ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова

ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова - 06.07.2024, ПРАЙМ

ФАС требует 17 млн ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова

ФАС потребовал взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T10:53+0300

2024-07-06T10:53+0300

2024-07-06T10:54+0300

происшествия

фас рф

ущерб

иск

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ФАС потребовал взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", фигурирующего в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе указывается: "Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей". Заявление принято к производству. Заседание в московском арбитраже состоится 12 августа. Президент компании "Олимпситистрой" Александр Фомин обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) заместителю министра Иванову. Как считают следователи, глава "Олимпситистроя" оказывал заместителю министра, предпринимателю Сергею Бородину и ряду других лиц имущественные услуги, в частности, бесплатно предоставлял товары, проводил работы, в том числе ремонт и реконструкцию здания.

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фас рф, ущерб, иск