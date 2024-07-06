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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:05+0300

2024-07-06T12:05+0300

2024-07-06T12:06+0300

экономика

газпром

потребители

рекорд

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания. "С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании, Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища. Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.

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газпром, потребители, рекорд