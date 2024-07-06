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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 06.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240706/gaz-849876853.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:05+0300
2024-07-06T12:06+0300
экономика
газпром
потребители
рекорд
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания. "С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании, Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища. Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.
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газпром, потребители, рекорд
Экономика, Газпром, потребители, рекорд
12:05 06.07.2024 (обновлено: 12:06 06.07.2024)
 
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания.
"С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании,
Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища.
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Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.
 
ЭкономикаГазпромпотребителирекорд
 
 
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