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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:05+0300
2024-07-06T12:05+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания. "С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании, Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища. Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.
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газпром, потребители, рекорд
Экономика, Газпром, потребители, рекорд
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания.
"С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании,
Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища.
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Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.