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Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - 06.07.2024, ПРАЙМ
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре
Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, считает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T20:20+0300
2024-07-06T20:21+0300
энергетика
газ
туркмения
турция
поставки газа
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АНКАРА, 6 июл - ПРАЙМ. Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, считает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Он отметил успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад. Йылмаз подчеркнул, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми. "Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu. Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка. Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".
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газ, туркмения, турция, поставки газа
Энергетика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, поставки газа
20:20 06.07.2024 (обновлено: 20:21 06.07.2024)
 
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Йылмаз: транспортировка газа из Туркмении через Турцию может помочь Европе

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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АНКАРА, 6 июл - ПРАЙМ. Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, считает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Он отметил успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад. Йылмаз подчеркнул, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми.
"Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.
Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка.
Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".
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ЭнергетикаГазТУРКМЕНИЯТУРЦИЯпоставки газа
 
 
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