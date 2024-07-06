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Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - 06.07.2024, ПРАЙМ

Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, считает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T20:20+0300

2024-07-06T20:20+0300

2024-07-06T20:21+0300

энергетика

газ

туркмения

турция

поставки газа

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АНКАРА, 6 июл - ПРАЙМ. Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, считает вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Он отметил успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад. Йылмаз подчеркнул, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми. "Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu. Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка. Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".

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газ, туркмения, турция, поставки газа