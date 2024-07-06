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Названы последствия интеграции платежных систем России и Ирана
Названы последствия интеграции платежных систем России и Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия интеграции платежных систем России и Ирана
Объединение российской платежной системы "Мир" и иранской платежной системы Shetab ("Шетаб") может привести к росту туристического потока между Россией и Ираном | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T18:33+0300
2024-07-06T18:33+0300
2024-07-06T18:33+0300
экономика
россия
иран
турпоток
платежные системы
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Объединение российской платежной системы "Мир" и иранской платежной системы Shetab ("Шетаб") может привести к росту туристического потока между Россией и Ираном в 2024 году в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а также развитию интернет-торговли между нашими странами, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сегодня Россия и Иран завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab. Карты "Мир", по словам главы Центробанка Ирана Мохаммада Фарзина, иностранные граждане в Иране смогут использовать уже в конце августа, проект объединения платежных систем Ирана и России вышел на практический уровень. "Уже в ближайшие месяцы, возможно, даже в августе, карты "Мир" будут обслуживаться в Иране, а карты иранских банков - в России. Интеграция "Мира" и Shetab будет, несомненно, способствовать росту туристических потоков между Россией и Ираном. Уже в 2024 году взаимный турпоток может увеличиться до уровня 60 тысяч туристов в год, увеличившись в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказал Осадчий. "Также она может придать импульс развитию интернет-торговли между нашими странами", - добавил эксперт. В мае 2022 года Иран и РФ, договорившись перейти на взаиморасчеты в нацвалютах, обсудили интеграцию национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В конце января представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций.
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россия, иран, турпоток, платежные системы
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, турпоток, платежные системы
Названы последствия интеграции платежных систем России и Ирана
Осадчий: интеграция "Мира" и Shetab поможет повысить турпоток между РФ и Ираном
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Объединение российской платежной системы "Мир" и иранской платежной системы Shetab ("Шетаб") может привести к росту туристического потока между Россией и Ираном в 2024 году в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а также развитию интернет-торговли между нашими странами, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Сегодня Россия и Иран завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab. Карты "Мир", по словам главы Центробанка Ирана Мохаммада Фарзина, иностранные граждане в Иране смогут использовать уже в конце августа, проект объединения платежных систем Ирана и России вышел на практический уровень.
"Уже в ближайшие месяцы, возможно, даже в августе, карты "Мир" будут обслуживаться в Иране, а карты иранских банков - в России. Интеграция "Мира" и Shetab будет, несомненно, способствовать росту туристических потоков между Россией и Ираном. Уже в 2024 году взаимный турпоток может увеличиться до уровня 60 тысяч туристов в год, увеличившись в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказал Осадчий.
"Также она может придать импульс развитию интернет-торговли между нашими странами", - добавил эксперт.
В мае 2022 года Иран и РФ, договорившись перейти на взаиморасчеты в нацвалютах, обсудили интеграцию национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В конце января представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций.
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение