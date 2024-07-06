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Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов - 06.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:11+0300
2024-07-06T12:12+0300
кабмин
инвалиды
проживание
правила
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России, сообщается на сайте правительства. Суть сопровождаемого проживания состоит в том, что инвалидам, не способным обойтись без помощи, предоставляется возможность жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где персональные помощники помогают им как в бытовых вопросах, так и в профессиональной деятельности, пояснили в правительстве. Как отмечается на правительственном сайте, "подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг".
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инвалиды, проживание, правила
Кабмин, инвалиды, проживание, правила
12:11 06.07.2024 (обновлено: 12:12 06.07.2024)
 
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

Правительство утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

© fotolia.com / catthesunДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / catthesun
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России, сообщается на сайте правительства.
Суть сопровождаемого проживания состоит в том, что инвалидам, не способным обойтись без помощи, предоставляется возможность жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где персональные помощники помогают им как в бытовых вопросах, так и в профессиональной деятельности, пояснили в правительстве.
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Как отмечается на правительственном сайте, "подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг".
 
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