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Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов - 06.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:11+0300
2024-07-06T12:11+0300
2024-07-06T12:12+0300
кабмин
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проживание
правила
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России, сообщается на сайте правительства. Суть сопровождаемого проживания состоит в том, что инвалидам, не способным обойтись без помощи, предоставляется возможность жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где персональные помощники помогают им как в бытовых вопросах, так и в профессиональной деятельности, пояснили в правительстве. Как отмечается на правительственном сайте, "подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг".
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инвалиды, проживание, правила
Кабмин, инвалиды, проживание, правила
Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Правительство утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России, сообщается на сайте правительства.
Суть сопровождаемого проживания состоит в том, что инвалидам, не способным обойтись без помощи, предоставляется возможность жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где персональные помощники помогают им как в бытовых вопросах, так и в профессиональной деятельности, пояснили в правительстве.
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Как отмечается на правительственном сайте, "подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг".