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Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов - 06.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России,... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:11+0300

2024-07-06T12:11+0300

2024-07-06T12:12+0300

кабмин

инвалиды

проживание

правила

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. На сегодняшний день эта практика применяется в 84 субъектах России, сообщается на сайте правительства. Суть сопровождаемого проживания состоит в том, что инвалидам, не способным обойтись без помощи, предоставляется возможность жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где персональные помощники помогают им как в бытовых вопросах, так и в профессиональной деятельности, пояснили в правительстве. Как отмечается на правительственном сайте, "подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг".

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инвалиды, проживание, правила