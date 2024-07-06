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Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране
Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране - 06.07.2024, ПРАЙМ
Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране
После подсчета около 70% во втором туре внеочередных президентских выборов Ирана лидирует кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Об этом сообщил... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:38+0300
2024-07-06T06:45+0300
политика
иран
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. После подсчета около 70% во втором туре внеочередных президентских выборов Ирана лидирует кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Об этом сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами. Информагентство Tasnim агентство передает слова главы избирательной комиссии: "Всего подсчитано 20 миллионов 611 тысяч 971 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 11 миллионов 120 тысяч 924 голоса, а Саид Джалили - 9 миллионов 97 тысяч 993 голоса". В первом туре наибольшее число голосов также набрал Пезешкиан - свыше 10,4 млн. За главного конкурента реформатора - кандидата от консервативного крыла Саида Джалили - в первомтуре проголосовали свыше 9,4 млн человек. На третьем месте оказался Мохаммад Багер Галибаф, которому отдали голоса свыше 3,3 млн избирателей.
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иран
Политика, ИРАН
06:38 06.07.2024 (обновлено: 06:45 06.07.2024)
 
Реформатор Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране

Реформатор Пезешкиан лидерство на выборах в Иране после подсчета 70% голосов

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. После подсчета около 70% во втором туре внеочередных президентских выборов Ирана лидирует кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Об этом сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами.
Информагентство Tasnim агентство передает слова главы избирательной комиссии: "Всего подсчитано 20 миллионов 611 тысяч 971 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 11 миллионов 120 тысяч 924 голоса, а Саид Джалили - 9 миллионов 97 тысяч 993 голоса".
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В первом туре наибольшее число голосов также набрал Пезешкиан - свыше 10,4 млн. За главного конкурента реформатора - кандидата от консервативного крыла Саида Джалили - в первомтуре проголосовали свыше 9,4 млн человек. На третьем месте оказался Мохаммад Багер Галибаф, которому отдали голоса свыше 3,3 млн избирателей.
 
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