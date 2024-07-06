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Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам
Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам - 06.07.2024, ПРАЙМ
Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре президентских выборов, назвал своих политических конкурентов братьями и пообещал... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T08:47+0300
2024-07-06T08:47+0300
политика
иран
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре президентских выборов, назвал своих политических конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы. Об этом сообщает информагентство Nour News. Агентство цитирует заявление нового президента Ирана: "Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты - мои братья". Ранее глава избирательной комиссии Ирана Мохсен Эслами объявил победу на выборах реформатора Масуда Пезешкиана, за которого во втором туре проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов. Как сообщил глава избиркома, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка во втором туре достигла 49,8% избирателей.
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иран
Политика, ИРАН
08:47 06.07.2024
 
Избранный президент Ирана обратился к политическим конкурентам

Избранный президент Ирана: конкуренты - мои братья, я всем протяну руку дружбы

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, который победил во втором туре президентских выборов, назвал своих политических конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы. Об этом сообщает информагентство Nour News.
Агентство цитирует заявление нового президента Ирана: "Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты - мои братья".
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4 июля, 11:51
Ранее глава избирательной комиссии Ирана Мохсен Эслами объявил победу на выборах реформатора Масуда Пезешкиана, за которого во втором туре проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов. Как сообщил глава избиркома, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка во втором туре достигла 49,8% избирателей.
 
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