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Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине
Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине - 06.07.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан - единственным лидер в Европе, который пытается остановить полное разрушение Украины. Такое мнение высказал на своей странице в... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T07:38+0300
2024-07-06T07:38+0300
политика
такер карлсон
виктор орбан
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан - единственным лидер в Европе, который пытается остановить полное разрушение Украины. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Х известный американский журналист Такер Карлсон.В частности, он написал: "Почему Орбан - единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло".Накануне венгерский лидер с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Посещение Москвы Орбан назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой был визит в Киев 2 июля. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя планы премьер-министра Венгрии посетить Москву, заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Россию от имени ЕС и, следовательно, он может посетить Москву лишь в рамках двусторонних отношений Российской Федерации и Венгрии. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Евросоюза.
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такер карлсон, виктор орбан
Политика, Такер Карлсон, Виктор Орбан
07:38 06.07.2024
 
Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине

Такер Карлсон: в ЕС только Орбан пытается остановить полное разрушение Украины

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан - единственным лидер в Европе, который пытается остановить полное разрушение Украины. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Х известный американский журналист Такер Карлсон.
В частности, он написал: "Почему Орбан - единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло".
Накануне венгерский лидер с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Посещение Москвы Орбан назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой был визит в Киев 2 июля. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя планы премьер-министра Венгрии посетить Москву, заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Россию от имени ЕС и, следовательно, он может посетить Москву лишь в рамках двусторонних отношений Российской Федерации и Венгрии.
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Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
4 июля, 21:17
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Евросоюза.
 
ПолитикаТакер КарлсонВиктор Орбан
 
 
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