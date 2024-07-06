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Мощность "ковровых атак" на российские банки возросла на 25 процентов - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Мощность "ковровых атак" на российские банки возросла на 25 процентов
Мощность "ковровых атак" на российские банки возросла на 25 процентов - 06.07.2024, ПРАЙМ
Мощность "ковровых атак" на российские банки возросла на 25 процентов
Мощность "ковровых" DDoS-атак на российские банки в прошлом квартале выросла на 25% по сравнению атаками в предыдущем квартале. Об этом сообщил РИА Новости... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T08:34+0300
2024-07-06T08:35+0300
происшествия
россия
банки
ddos-атаки
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Мощность "ковровых" DDoS-атак на российские банки в прошлом квартале выросла на 25% по сравнению атаками в предыдущем квартале. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию Servicepipe Данила Чежин в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мощность ковровых DDoS-атак на российские банки во втором квартале 2024 года выросла на 25% в сравнении с мощностью таких атак в первом квартале 2024 года. Наиболее громкие ковровые атаки пришлись на июнь", - рассказал он. "При "ковровой атаке" вредоносный трафик направляется по множеству IP-адресов атакуемой организации. При этом мощность атаки, приходящаяся на один IP-адрес, может быть очень невысокой. И чем больше условная "площадь ковра", тем меньшая мощность может приходиться на один IP-адрес и тем сложнее такие атаки детектировать", - пояснил эксперт, заметив, что если в начале года злоумышленники атаковали в среднем 10-15% IP-адресов финансовой организации, то в июне атаковались практически все (в среднем - 98,5% одновременно). Также он отметил, что доля "ковровых" атак, где атаковались 100% IP-адресов финансовой организации, выросла с 4 до 20% в общем количестве зафиксированных DDoS-атак. Кроме того, эксперт отметил, что особенно ближе к концу июня скорость изменения ботнетов выросла минимум втрое в сравнении с началом года. При этом меняются адреса с которых идут атаки, что усложняет защиту. "Как пример — защищаться IP-фидами становится проблематично, если кто-то борется с атаками используя готовые списки адресов ботнета, или репутационные списки",- заключил Чежин.
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россия, банки, ddos-атаки
Происшествия, РОССИЯ, Банки, DDos-атаки
08:34 06.07.2024 (обновлено: 08:35 06.07.2024)
 
Мощность "ковровых атак" на российские банки возросла на 25 процентов

Servicepipe: мощность DDoS-атак на банки РФ во II квартале возросла на 25%

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Мощность "ковровых" DDoS-атак на российские банки в прошлом квартале выросла на 25% по сравнению атаками в предыдущем квартале. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию Servicepipe Данила Чежин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Мощность ковровых DDoS-атак на российские банки во втором квартале 2024 года выросла на 25% в сравнении с мощностью таких атак в первом квартале 2024 года. Наиболее громкие ковровые атаки пришлись на июнь", - рассказал он.
"При "ковровой атаке" вредоносный трафик направляется по множеству IP-адресов атакуемой организации. При этом мощность атаки, приходящаяся на один IP-адрес, может быть очень невысокой. И чем больше условная "площадь ковра", тем меньшая мощность может приходиться на один IP-адрес и тем сложнее такие атаки детектировать", - пояснил эксперт, заметив, что если в начале года злоумышленники атаковали в среднем 10-15% IP-адресов финансовой организации, то в июне атаковались практически все (в среднем - 98,5% одновременно).
Также он отметил, что доля "ковровых" атак, где атаковались 100% IP-адресов финансовой организации, выросла с 4 до 20% в общем количестве зафиксированных DDoS-атак.
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Кроме того, эксперт отметил, что особенно ближе к концу июня скорость изменения ботнетов выросла минимум втрое в сравнении с началом года. При этом меняются адреса с которых идут атаки, что усложняет защиту. "Как пример — защищаться IP-фидами становится проблематично, если кто-то борется с атаками используя готовые списки адресов ботнета, или репутационные списки",- заключил Чежин.
 
ПроисшествияРОССИЯБанкиDDos-атаки
 
 
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