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ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя - 06.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:18+0300
2024-07-06T12:18+0300
2024-07-06T12:18+0300
происшествия
фсб
алкоголь
контрафакт
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны. "Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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фсб, алкоголь, контрафакт
Происшествия, ФСБ, алкоголь, контрафакт
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
ФСБ накрыла в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны.
"Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.