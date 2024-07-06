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ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя

ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя - 06.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя

УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:18+0300

2024-07-06T12:18+0300

2024-07-06T12:18+0300

происшествия

фсб

алкоголь

контрафакт

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны. "Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фсб, алкоголь, контрафакт