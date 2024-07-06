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ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя - 06.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя - 06.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:18+0300
2024-07-06T12:18+0300
происшествия
фсб
алкоголь
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны. "Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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фсб, алкоголь, контрафакт
Происшествия, ФСБ, алкоголь, контрафакт
12:18 06.07.2024
 
ФСБ накрыла крупный цех по производству контрафактного алкоголя

ФСБ накрыла в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя

ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. УФСБ накрыло в Перми цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя, передает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны.
"Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
 
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