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В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T11:02+0300
2024-07-06T11:02+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов. "Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.
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москва, льготное автокредитование, спорт
Экономика, МОСКВА, льготное автокредитование, спорт
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортивных объектов
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов.
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"Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.