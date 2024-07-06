https://1prime.ru/20240706/kreditovanie-849875810.html

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T11:02+0300

2024-07-06T11:02+0300

2024-07-06T11:03+0300

экономика

москва

льготное автокредитование

спорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82674/20/826742006_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10d8a995779f811b06c2fb8a26ef2a63.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов. "Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.

https://1prime.ru/20240705/tsb-849868118.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, льготное автокредитование, спорт