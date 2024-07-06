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На насосной станции в Волгограде после взрыва рухнула кровля

На насосной станции в Волгограде после взрыва рухнула кровля - 06.07.2024, ПРАЙМ

На насосной станции в Волгограде после взрыва рухнула кровля

На насосной станции в Волгограде после взрыва газа рухнула кровля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T17:53+0300

2024-07-06T17:53+0300

2024-07-06T17:53+0300

происшествия

волгоград

взрыв газа

мчс россии

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – ПРАЙМ. На насосной станции в Волгограде после взрыва газа рухнула кровля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. "6.07.2024 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда", — сказано в сообщении МЧС. Ранее власти подтвердили, что три человека могут находиться под завалами станции. В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://1prime.ru/20240706/volgograd-849879485.html

волгоград

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волгоград, взрыв газа, мчс россии