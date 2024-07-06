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Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp
Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp - 06.07.2024, ПРАЙМ
Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp
Американский бизнесмен Илон Маск в субботу предупредил, что использование мессенджера WhatsApp не является безопасным с точки зрения защиты данных... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T19:17+0300
2024-07-06T19:17+0300
2024-07-06T19:17+0300
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск в субботу предупредил, что использование мессенджера WhatsApp не является безопасным с точки зрения защиты данных пользователях. Таким образом Маск отреагировал на публикацию пользователей соцсети Х, где обсуждалось утверждение о том, что сквозное шифрование в WhatsApp якобы позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса. "WhatsApp вообще не является безопасным", — указал Маск в ответ на комментарий, что вопреки утверждению мессенджера о приватности обсуждений, пользователи получают в сети рекламу, связанную с темами обсуждений в чатах приложения. В апреле издание Wall Street Journal сообщало, что американская компания Apple была вынуждена удалить из своего магазина приложений App Store в Китае мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads*, которые принадлежат Meta Platforms* по требованию властей Китая из соображений нацбезопасности.WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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илон маск, whatsapp, безопасность
Илон Маск, WhatsApp, безопасность
Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp
Маск: WhatsApp вообще не является безопасным
ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск в субботу предупредил, что использование мессенджера WhatsApp не является безопасным с точки зрения защиты данных пользователях.
Таким образом Маск отреагировал на публикацию пользователей соцсети Х, где обсуждалось утверждение о том, что сквозное шифрование в WhatsApp якобы позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса.
"WhatsApp вообще не является безопасным", — указал Маск в ответ на комментарий, что вопреки утверждению мессенджера о приватности обсуждений, пользователи получают в сети рекламу, связанную с темами обсуждений в чатах приложения.
В апреле издание Wall Street Journal сообщало, что американская компания Apple была вынуждена удалить из своего магазина приложений App Store в Китае мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads*, которые принадлежат Meta Platforms* по требованию властей Китая из соображений нацбезопасности.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах