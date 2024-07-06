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"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T17:13+0300
2024-07-06T17:13+0300
2024-07-06T17:13+0300
политика
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента. Ее выступление транслировалось на канале Phoenix."Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она и призвала не допустить вступления Украины в организацию. Дагделен также назвала безответственным выделение немецкими властями средств на поддержку Киева на фоне сокращения госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.Она подчеркнула, что "на Украине растет опасность прямого участия" НАТО в конфликте.В России не раз подчеркивали, что она не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что РФ остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
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германия, нато, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, поддержка Украины
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
Политик Дагделен: растет риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине
МОСКВА, 6 июл
— ПРАЙМ.
Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента. Ее выступление транслировалось на канале Phoenix
.
"Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она и призвала не допустить вступления Украины в организацию.
Дагделен также назвала безответственным выделение немецкими властями средств на поддержку Киева на фоне сокращения госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Она подчеркнула, что "на Украине растет опасность прямого участия" НАТО в конфликте.
В России не раз подчеркивали, что она не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что РФ остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия