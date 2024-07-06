Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины - 06.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240706/mery-849880591.html
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T17:13+0300
2024-07-06T17:13+0300
политика
германия
нато
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента. Ее выступление транслировалось на канале Phoenix."Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она и призвала не допустить вступления Украины в организацию. Дагделен также назвала безответственным выделение немецкими властями средств на поддержку Киева на фоне сокращения госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.Она подчеркнула, что "на Украине растет опасность прямого участия" НАТО в конфликте.В России не раз подчеркивали, что она не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что РФ остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
https://1prime.ru/20240705/nato-849866906.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, нато, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, поддержка Украины
17:13 06.07.2024
 
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины

Политик Дагделен: растет риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл ПРАЙМ. Проводя недальновидную политику, НАТО повышает вероятность своего прямого участия в украинском конфликте. Об этом заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента. Ее выступление транслировалось на канале Phoenix.
"Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она и призвала не допустить вступления Украины в организацию.
Дагделен также назвала безответственным выделение немецкими властями средств на поддержку Киева на фоне сокращения госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Она подчеркнула, что "на Украине растет опасность прямого участия" НАТО в конфликте.
В России не раз подчеркивали, что она не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что РФ остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия
Вчера, 19:14
 
ПолитикаГЕРМАНИЯНАТОподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала