https://1prime.ru/20240706/moldaviya-849880445.html

В Молдавии назвали единственный шанс для развития энергетики страны

В Молдавии назвали единственный шанс для развития энергетики страны - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали единственный шанс для развития энергетики страны

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T17:02+0300

2024-07-06T17:02+0300

2024-07-06T17:02+0300

энергетика

молдавия

возобновляемая энергия

энергия

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КИШИНЕВ, 6 июл - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии. "Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики - это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь - у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на "зеленую энергетику", - заявил Парликов журналистам. По его словам, для других стран переход на "зеленую энергетику" подразумевает потерю рабочих мест в "добывающей промышленности", но Молдавии это не грозит. "Мы заявили о намерении к 2030 году иметь 30 процентов возобновляемой энергии от общего объема потребления. Когда мы это заявили, у нас было 4 процента. Сейчас - более 10-ти. Я уверен, что мы выполним поставленную задачу", - добавил министр. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.

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молдавия, возобновляемая энергия, энергия