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На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов - 06.07.2024, ПРАЙМ
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
Работу стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилили на период летнего сезона с целью обеспечения безопасности людей,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T21:26+0300
2024-07-06T21:26+0300
2024-07-06T21:26+0300
крым
крымский мост
досмотр
автомобильное движение
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Работу стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилили на период летнего сезона с целью обеспечения безопасности людей, которые едут в Крым и обратно. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", — сказал он. Кроме того Старовойт совершил рабочую поездку в Краснодарский край, где вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.
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крым, крымский мост, досмотр, автомобильное движение
КРЫМ, Крымский мост, досмотр, автомобильное движение
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
Старовойт: в летний сезон у Крымского моста усилили работу досмотровых пунктов
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Работу стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилили на период летнего сезона с целью обеспечения безопасности людей, которые едут в Крым и обратно. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", — сказал он.
Кроме того Старовойт совершил рабочую поездку в Краснодарский край, где вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.
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