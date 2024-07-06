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На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов - 06.07.2024, ПРАЙМ

На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

Работу стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилили на период летнего сезона с целью обеспечения безопасности людей,... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T21:26+0300

2024-07-06T21:26+0300

2024-07-06T21:26+0300

крым

крымский мост

досмотр

автомобильное движение

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Работу стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилили на период летнего сезона с целью обеспечения безопасности людей, которые едут в Крым и обратно. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", — сказал он. Кроме того Старовойт совершил рабочую поездку в Краснодарский край, где вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.

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крым, крымский мост, досмотр, автомобильное движение