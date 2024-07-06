https://1prime.ru/20240706/orban-849878271.html

"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным

"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным

Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T14:24+0300

2024-07-06T14:24+0300

2024-07-06T14:24+0300

политика

виктор орбан

владимир путин

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5b1251d5e70528c0708ee32372a686ee.jpg

МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером в Москве."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — отметил Орбан.Кроме того, венгерский премьер отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина. Орбан напомнил, что в 2009 году они с Путиным достигли договоренности, что их сотрудничество будет основываться на взаимном уважении. По словам премьеры они оба до сих пор придерживаются данного принципа.Орбан посетил Москву с делегацией в пятницу, где провел встречу с Путиным. Данную поездку венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, был визит в Киев 2 июля.

https://1prime.ru/20240705/orban-849871158.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор орбан, владимир путин, переговоры