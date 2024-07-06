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"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным - 06.07.2024, ПРАЙМ
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"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным
Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T14:24+0300
2024-07-06T14:24+0300
политика
виктор орбан
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером в Москве."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. &lt;…&gt; Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — отметил Орбан.Кроме того, венгерский премьер отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина. Орбан напомнил, что в 2009 году они с Путиным достигли договоренности, что их сотрудничество будет основываться на взаимном уважении. По словам премьеры они оба до сих пор придерживаются данного принципа.Орбан посетил Москву с делегацией в пятницу, где провел встречу с Путиным. Данную поездку венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, был визит в Киев 2 июля.
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виктор орбан, владимир путин, переговоры
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, переговоры
14:24 06.07.2024
 
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным

Орбан заявил, что Путин является рациональным и продуманным человеком

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером в Москве.
"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — отметил Орбан.
Кроме того, венгерский премьер отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина. Орбан напомнил, что в 2009 году они с Путиным достигли договоренности, что их сотрудничество будет основываться на взаимном уважении. По словам премьеры они оба до сих пор придерживаются данного принципа.
Орбан посетил Москву с делегацией в пятницу, где провел встречу с Путиным. Данную поездку венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, был визит в Киев 2 июля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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