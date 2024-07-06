https://1prime.ru/20240706/orban-849878271.html
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным
Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T14:24+0300
2024-07-06T14:24+0300
2024-07-06T14:24+0300
политика
виктор орбан
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5b1251d5e70528c0708ee32372a686ee.jpg
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером в Москве."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — отметил Орбан.Кроме того, венгерский премьер отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина. Орбан напомнил, что в 2009 году они с Путиным достигли договоренности, что их сотрудничество будет основываться на взаимном уважении. По словам премьеры они оба до сих пор придерживаются данного принципа.Орбан посетил Москву с делегацией в пятницу, где провел встречу с Путиным. Данную поездку венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, был визит в Киев 2 июля.
https://1prime.ru/20240705/orban-849871158.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_72c15d88de11d883a2336bbe713cf3f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, владимир путин, переговоры
Политика, Виктор Орбан, Владимир Путин, переговоры
"Настоящий вызов": Орбан рассказал, как проходили переговоры с Путиным
Орбан заявил, что Путин является рациональным и продуманным человеком
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, он обладает высочайшим уровнем ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche
по итогам встречи с российским лидером в Москве.
"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — отметил Орбан.
Кроме того, венгерский премьер отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность Путина. Орбан напомнил, что в 2009 году они с Путиным достигли договоренности, что их сотрудничество будет основываться на взаимном уважении. По словам премьеры они оба до сих пор придерживаются данного принципа.
Орбан посетил Москву с делегацией в пятницу, где провел встречу с Путиным. Данную поездку венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии. Первым этапом, по его словам, был визит в Киев 2 июля.
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву