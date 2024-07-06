https://1prime.ru/20240706/orban-849879766.html

Орбан объяснил цель своего визита в Москву

Орбан объяснил цель своего визита в Москву - 06.07.2024, ПРАЙМ

Орбан объяснил цель своего визита в Москву

Поездка в Москву была продиктована интересами мира и своего государства, она была совершена даже несмотря на возможные последствия на Западе, заявил в интервью... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T16:15+0300

2024-07-06T16:15+0300

2024-07-06T16:43+0300

политика

виктор орбан

владимир путин

визит

переговоры

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БЕРЛИН, 6 июл - ПРАЙМ. Поездка в Москву была продиктована интересами мира и своего государства, она была совершена даже несмотря на возможные последствия на Западе, заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан в пятницу приехал в Москву для переговоров с Путиным. Они обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским конфликтом. Затем венгерский политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. "Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых — я друг мира. Это очень важно понимать. Причиной того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну", — сказал Орбан.По его словам, поиск разрешения украинского конфликта венгерский является "христианской обязанностью", пусть даже его поездка в Москву и будет иметь для него политические последствия на Западе. Премьер отметил, что при этом для него поездка не стала новым опытом, так как он и ранее встречался с Путиным. Орбан рассказал, что из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии, в первые встречи "это было непростой работой найти базис, как мы будем сотрудничать в будущем". Кроме того, Орбан сообщил, что у него "будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными". Эти встречи будут скрываться от общественности до факта прибытия, как это случилось ранее в ходе визита в Москву, сообщил премьер. По его словам, следующая "встреча-сюрприз" намечена на утро понедельникаОрбан рассказал также, что в течение двух дней, разделявших его недавние поездки в Киев и Москву, он отправил "секретное сообщение" в МИД Венгрии, запросив организовать встречу с российским лидером."Телекоммуникация под тотальной слежкой других больших парней, a я пытался оставить это в тайне", — пояснил Орбан и добавил, что данные просочились лишь в тот момент, когда был сделан запрос на перелет его борта через Польшу.Премьер подчеркнул, что "эта встреча была подготовлена совершенно секретным образом". "Сперва я посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским. И когда это было выполнено, тогда я начал организовывать встречу с Путиным", — рассказал он.Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом Орбана в Москву. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что поездка нацелена на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.Глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель ранее выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://1prime.ru/20240706/orban-849878271.html

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виктор орбан, владимир путин, визит, переговоры