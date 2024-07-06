https://1prime.ru/20240706/pensiya-849872372.html
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии - 06.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии
Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:18+0300
2024-07-06T06:18+0300
2024-07-06T07:03+0300
экономика
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза. "Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.
https://1prime.ru/20240705/pensiya-849836368.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспертное мнение
Экономика, экспертное мнение
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии
Эксперт РАНХиГС Солодовникова рассказала, как увеличить размер пенсии
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова.
Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза.
Военная пенсия вырастет до 41,6 тысячи рублей, заявила депутат
"Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.