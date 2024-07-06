https://1prime.ru/20240706/pensiya-849872372.html

Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии

Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии - 06.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T06:18+0300

2024-07-06T06:18+0300

2024-07-06T07:03+0300

экономика

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза. "Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.

https://1prime.ru/20240705/pensiya-849836368.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспертное мнение