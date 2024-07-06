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Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии - 06.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240706/pensiya-849872372.html
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии - 06.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии
Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:18+0300
2024-07-06T07:03+0300
экономика
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза. "Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.
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экспертное мнение
Экономика, экспертное мнение
06:18 06.07.2024 (обновлено: 07:03 06.07.2024)
 
Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии

Эксперт РАНХиГС Солодовникова рассказала, как увеличить размер пенсии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова.
Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза.
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"Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.
 
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