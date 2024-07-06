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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди
Президент Ф Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно они смогут... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T17:44+0300
2024-07-06T17:54+0300
политика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно они смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Моди будет с визитом в России с 8 по 9 июля."Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.По словам Пескова, в Кремле ждут важного полноформатного визита Моди, "столь значимого для российско-индийских отношений".Пресс-секретарь отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Индии и России в региональных и международных делах.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
17:44 06.07.2024 (обновлено: 17:54 06.07.2024)
 
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно они смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Моди будет с визитом в России с 8 по 9 июля.
"Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
По словам Пескова, в Кремле ждут важного полноформатного визита Моди, "столь значимого для российско-индийских отношений".
Пресс-секретарь отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Индии и России в региональных и международных делах.
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3 июля, 11:12
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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