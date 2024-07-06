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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди

Президент Ф Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно они смогут... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T17:44+0300

2024-07-06T17:44+0300

2024-07-06T17:54+0300

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в ходе его визита в Россию проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно они смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Моди будет с визитом в России с 8 по 9 июля."Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.По словам Пескова, в Кремле ждут важного полноформатного визита Моди, "столь значимого для российско-индийских отношений".Пресс-секретарь отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Индии и России в региональных и международных делах.

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди