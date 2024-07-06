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В МИД прокомментировали публикацию в СМИ об убийстве российского пленного
В МИД прокомментировали публикацию в СМИ об убийстве российского пленного - 06.07.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали публикацию в СМИ об убийстве российского пленного
Вся предоставленная американским изданием The New York Times информация о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил оказать... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T19:59+0300
2024-07-06T19:59+0300
2024-07-06T20:00+0300
спецоперация на украине
всу
пленные
расследование
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Вся предоставленная американским изданием The New York Times информация о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, будут проверены. Москва потребует провести проверку и от международных организаций. Об этом сообщил агентству РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее издание сообщило со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего об оказании медпомощи. "Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал Мирошник. По его словам, Россия будет "требовать от международных организаций, имеющих своих представителей на украинской стороне, провести верификацию опубликованной информации". Если данные подтвердятся, то действия прокиевских боевиков можно будет квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и их нужно будет отнести к военным преступлениям, подчеркнул Мирошник. Он также указал, что все собранные и подтвержденные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Дипломат добавил, что описанный изданием случай — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Мирошник отметил, что есть и те, которые уже идентифицированы экспертами ООН. "За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил посол.
https://1prime.ru/20240705/britaniya-849838389.html
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всу, пленные, расследование
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, расследование
В МИД прокомментировали публикацию в СМИ об убийстве российского пленного
Мирошник: сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследовано
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Вся предоставленная американским изданием The New York Times информация о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, будут проверены. Москва потребует провести проверку и от международных организаций. Об этом сообщил агентству РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее издание сообщило со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего об оказании медпомощи.
"Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал Мирошник.
По его словам, Россия будет "требовать от международных организаций, имеющих своих представителей на украинской стороне, провести верификацию опубликованной информации".
Если данные подтвердятся, то действия прокиевских боевиков можно будет квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и их нужно будет отнести к военным преступлениям, подчеркнул Мирошник.
Он также указал, что все собранные и подтвержденные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева".
Дипломат добавил, что описанный изданием случай — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Мирошник отметил, что есть и те, которые уже идентифицированы экспертами ООН.
"За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил посол.
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