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Мишустин дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО
Мишустин дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО - 06.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по поддержке компаний, внедряющих отечественное программное обеспечение (ПО), в их числе запуск... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T11:37+0300
2024-07-06T11:37+0300
2024-07-06T11:38+0300
экономика
михаил мишустин
поддержка
по
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по поддержке компаний, внедряющих отечественное программное обеспечение (ПО), в их числе запуск инструментов поддержки, расширение использования облачных сервисов и подготовка IT-кадров, рассказали в аппарате председателя правительства. "Запуск различных инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование и программные решения, расширение использования облачных сервисов, дальнейшее развитие механизмов подготовки кадров для IT-отрасли - эти и другие вопросы вошли в перечень поручений", - сообщили в аппарате Мишустина, ссылаясь на его выступление на пленарном заседании по итогам форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024). Мишустин напомнил, что к концу 2030 года 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Так, Минцифры и Минфину поручено ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для снижения расходов компаний при реализации комплексных проектов по внедрению российского ПО и программно-аппаратных комплексов. Минцифры поручено запустить грантовую поддержку особо значимых проектов предприятий по пилотному внедрению российских программных решений и предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения современного российского ПО, а также строительства центров обработки данных (ЦОД) для оказания коммерческих услуг. По словам Мишустина, Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами также должно обеспечить создание отраслевых полигонов для тестирования и апробации нового отечественного ПО на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций. Кроме того, Минцифры, а также Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу поручено проработать запрет для госкорпораций и госкомпаний разрабатывать общесистемное и базовое ПО, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке. Также Минцифры и ФАС проведут анализ стоимости с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на такую продукцию в рамках госзаказа. Что касается подготовки IT-кадров, то Минцифры и Минобрнауки создадут единую цифровую платформу для допобразования школьников и студентов. Также в списке обязательных условий для аккредитации IT-компаний появится пункт о безвозмездном предоставлении собственного ПО вузам для организации образовательного процесса. Еще одним обязательным условием для аккредитации станет стажировка студентов вузов на предприятии.
https://1prime.ru/20240704/mishustin-849731782.html
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михаил мишустин, поддержка, по
Экономика, Михаил Мишустин, поддержка, ПО
Мишустин дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО
Мишустин дал ряд поручений по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по поддержке компаний, внедряющих отечественное программное обеспечение (ПО), в их числе запуск инструментов поддержки, расширение использования облачных сервисов и подготовка IT-кадров, рассказали в аппарате председателя правительства.
"Запуск различных инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование и программные решения, расширение использования облачных сервисов, дальнейшее развитие механизмов подготовки кадров для IT-отрасли - эти и другие вопросы вошли в перечень поручений", - сообщили в аппарате Мишустина, ссылаясь на его выступление на пленарном заседании по итогам форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024).
Мишустин напомнил, что к концу 2030 года 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Так, Минцифры и Минфину поручено ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для снижения расходов компаний при реализации комплексных проектов по внедрению российского ПО и программно-аппаратных комплексов.
Минцифры поручено запустить грантовую поддержку особо значимых проектов предприятий по пилотному внедрению российских программных решений и предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения современного российского ПО, а также строительства центров обработки данных (ЦОД) для оказания коммерческих услуг.
Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость в АПК
По словам Мишустина, Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами также должно обеспечить создание отраслевых полигонов для тестирования и апробации нового отечественного ПО на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций.
Кроме того, Минцифры, а также Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу поручено проработать запрет для госкорпораций и госкомпаний разрабатывать общесистемное и базовое ПО, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке. Также Минцифры и ФАС проведут анализ стоимости с 2021 по 2024 год для дальнейшего госконтроля и регулирования цен на такую продукцию в рамках госзаказа.
Что касается подготовки IT-кадров, то Минцифры и Минобрнауки создадут единую цифровую платформу для допобразования школьников и студентов. Также в списке обязательных условий для аккредитации IT-компаний появится пункт о безвозмездном предоставлении собственного ПО вузам для организации образовательного процесса. Еще одним обязательным условием для аккредитации станет стажировка студентов вузов на предприятии.