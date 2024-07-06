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В Германии раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков" - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
В Германии раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков" - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
Атаковать газопроводы "Северный поток" планировали еще в 2014 году, сообщило издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные спецслужб Германии. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T20:24+0300
2024-07-06T20:24+0300
происшествия
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германия
расследование чп на "северных потоках"
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Атаковать газопроводы "Северный поток" планировали еще в 2014 году, сообщило издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные спецслужб Германии.Отмечается, что планы по проведению диверсионной операции на газопроводах вынашивались еще десять лет назад, до присоединения Крыма к России. Вместе с тем, по данным издания, следователи не располагают доказательствами о причастности к этому Киева.Авторы материала также сообщили, что среди оппозиции в Германии нарастает беспокойство по поводу того, что расследование подрыва "Северных потоков" не приносит результатов. Член бундестага Родерих Кизеветтер выразил опасения, что итогов расследования или не будет, или его просто не опубликуют из соображений госбезопасности.Кизеветтер заявил, что не видит "реальной заинтересованности в расследовании у канцелярии, которая единственная, кто полностью анализирует результаты расследования служб и генерального федерального прокурора".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северный поток-2, германия, расследование чп на "северных потоках"
Происшествия, Северный поток-2, ГЕРМАНИЯ, расследование ЧП на "Северных потоках"
20:24 06.07.2024
 
В Германии раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"

Welt am Sonntag: атаковать "Северные потоки" планировали еще в 2014 году

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Атаковать газопроводы "Северный поток" планировали еще в 2014 году, сообщило издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные спецслужб Германии.
Отмечается, что планы по проведению диверсионной операции на газопроводах вынашивались еще десять лет назад, до присоединения Крыма к России. Вместе с тем, по данным издания, следователи не располагают доказательствами о причастности к этому Киева.
Авторы материала также сообщили, что среди оппозиции в Германии нарастает беспокойство по поводу того, что расследование подрыва "Северных потоков" не приносит результатов. Член бундестага Родерих Кизеветтер выразил опасения, что итогов расследования или не будет, или его просто не опубликуют из соображений госбезопасности.
Кизеветтер заявил, что не видит "реальной заинтересованности в расследовании у канцелярии, которая единственная, кто полностью анализирует результаты расследования служб и генерального федерального прокурора".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПроисшествияСеверный поток-2ГЕРМАНИЯрасследование ЧП на "Северных потоках"
 
 
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