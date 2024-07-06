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Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T11:09+0300
2024-07-06T11:09+0300
политика
владимир путин
поздравление
иран
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Российский лидер выразил надежду, что деятельность избранного президента поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
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владимир путин, поздравление, иран
Политика, Владимир Путин, поздравление, ИРАН
11:09 06.07.2024
 
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Путин направил поздравление Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
06:58
Российский лидер выразил надежду, что деятельность избранного президента поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
 
ПолитикаВладимир ПутинпоздравлениеИРАН
 
 
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