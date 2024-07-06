https://1prime.ru/20240706/putin-849876048.html
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T11:09+0300
2024-07-06T11:09+0300
2024-07-06T11:09+0300
политика
владимир путин
поздравление
иран
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Российский лидер выразил надежду, что деятельность избранного президента поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
https://1prime.ru/20240706/vybory-849873075.html
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владимир путин, поздравление, иран
Политика, Владимир Путин, поздравление, ИРАН
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин направил поздравление Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Российский лидер выразил надежду, что деятельность избранного президента поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.