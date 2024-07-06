https://1prime.ru/20240706/putin-849876048.html

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T11:09+0300

2024-07-06T11:09+0300

2024-07-06T11:09+0300

политика

владимир путин

поздравление

иран

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер, - говорится в поздравительной телеграмме. - Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня".Российский лидер выразил надежду, что деятельность избранного президента поспособствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.

https://1prime.ru/20240706/vybory-849873075.html

иран

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владимир путин, поздравление, иран