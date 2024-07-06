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"Единственный способ". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
"Единственный способ". На Западе поддержали предложение Путина по Украине - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Единственный способ". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
План президента РФ Владимира Путина по вопросу урегулирования украинского конфликта одобряет все большее число людей в мире, считает британский аналитик... | 06.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-06T23:45+0300
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. План президента РФ Владимира Путина по вопросу урегулирования украинского конфликта одобряет все большее число людей в мире, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в своем блоге на YouTube.Эксперт отметил, что российский лидер четко обозначил условия прекращения огня. "Он (Путин — ред.) сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. <…> Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает Меркурис.По его словам, в настоящее время на Западе только премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с позицией Путина. При этом недавно Орбан ездил в Киев с целью вразумить Владимира Зеленского и убедить его согласился на прекращение огня, добавил аналитик. Но "украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", заключил Меркурис.Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Кроме того, по словам Путина, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Зеленский отверг данное предложение, назвав его "ультиматумом".
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украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры
"Единственный способ". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
Меркурис: в мире понимают, что только план Путина остановит украинский конфликт
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.
План президента РФ Владимира Путина по вопросу урегулирования украинского конфликта одобряет все большее число людей в мире, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в своем блоге на YouTube
.
Эксперт отметил, что российский лидер четко обозначил условия прекращения огня.
"Он (Путин — ред.) сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. <…> Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает Меркурис.
По его словам, в настоящее время на Западе только премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с позицией Путина. При этом недавно Орбан ездил в Киев с целью вразумить Владимира Зеленского и убедить его согласился на прекращение огня, добавил аналитик. Но "украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", заключил Меркурис.
Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Кроме того, по словам Путина, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Зеленский отверг данное предложение, назвав его "ультиматумом".
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