https://1prime.ru/20240706/rakety-849872608.html
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США
Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:33+0300
2024-07-06T06:33+0300
2024-07-06T06:33+0300
вооружения
сша
ракеты
замена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_83043e429e010adff529f0b39b87c5c6.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.В сообщении агентства, которое ссылается на данные трех человек, знакомых с ситуацией, указывается: "Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов".Как уточняет Reuters, стоимость замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 2020 года возросла примерно на €65 млрд. По сообщению источников агентства, значительное подорожание замены устаревших ракет "может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта", поскольку увеличение сметы расходов оказывает давление на другие проекты ВВС. В частности, называется проект создания истребителя следующего поколения Air Dominance.
https://1prime.ru/20240705/rakety-849828909.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aac891fb9ea9823a2dbea47dd75a8b1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ракеты, замена
Вооружения, США, ракеты, замена
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США
Reuters: замена устаревших ядерных ракет США подорожала с 2020 года до $160 млрд
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
В сообщении агентства, которое ссылается на данные трех человек, знакомых с ситуацией, указывается: "Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов".
Как уточняет Reuters, стоимость замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 2020 года возросла примерно на €65 млрд.
В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow
По сообщению источников агентства, значительное подорожание замены устаревших ракет "может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта", поскольку увеличение сметы расходов оказывает давление на другие проекты ВВС. В частности, называется проект создания истребителя следующего поколения Air Dominance.