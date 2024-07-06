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В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США - 06.07.2024, ПРАЙМ
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США
Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:33+0300
2024-07-06T06:33+0300
вооружения
сша
ракеты
замена
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.В сообщении агентства, которое ссылается на данные трех человек, знакомых с ситуацией, указывается: "Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов".Как уточняет Reuters, стоимость замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 2020 года возросла примерно на €65 млрд. По сообщению источников агентства, значительное подорожание замены устаревших ракет "может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта", поскольку увеличение сметы расходов оказывает давление на другие проекты ВВС. В частности, называется проект создания истребителя следующего поколения Air Dominance.
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сша, ракеты, замена
Вооружения, США, ракеты, замена
06:33 06.07.2024
 
В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США

Reuters: замена устаревших ядерных ракет США подорожала с 2020 года до $160 млрд

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
В сообщении агентства, которое ссылается на данные трех человек, знакомых с ситуацией, указывается: "Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов".
Как уточняет Reuters, стоимость замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 2020 года возросла примерно на €65 млрд.
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По сообщению источников агентства, значительное подорожание замены устаревших ракет "может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта", поскольку увеличение сметы расходов оказывает давление на другие проекты ВВС. В частности, называется проект создания истребителя следующего поколения Air Dominance.
 
ВооруженияСШАракетызамена
 
 
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