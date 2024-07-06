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В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США

В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Reuters узнали, как подорожала замена устаревших ядерных ракет США

Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T06:33+0300

2024-07-06T06:33+0300

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сша

ракеты

замена

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года увеличилась почти до $160 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.В сообщении агентства, которое ссылается на данные трех человек, знакомых с ситуацией, указывается: "Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов".Как уточняет Reuters, стоимость замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 2020 года возросла примерно на €65 млрд. По сообщению источников агентства, значительное подорожание замены устаревших ракет "может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта", поскольку увеличение сметы расходов оказывает давление на другие проекты ВВС. В частности, называется проект создания истребителя следующего поколения Air Dominance.

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сша, ракеты, замена