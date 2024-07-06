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"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе
"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе
"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:03+0300
2024-07-06T12:03+0300
2024-07-06T12:04+0300
происшествия
аэрофлот
рейсы
ураган
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. "В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации. Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов. "Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".
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аэрофлот, рейсы, ураган
Происшествия, Аэрофлот, рейсы, ураган
"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе
"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации.
Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов.
"Аэрофлот" запустит услугу комфортного сна с матрасом и подушкой
"Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".