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"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе

"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" перенес несколько рейсов из-за урагана в московском регионе

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:03+0300

2024-07-06T12:03+0300

2024-07-06T12:04+0300

происшествия

аэрофлот

рейсы

ураган

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из-за прошедшего в московском регионе урагана, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании. "В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - говорится в публикации. Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на ее сайте и на информационных табло аэропортов. "Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения", - заключили в "Аэрофлоте".

https://1prime.ru/20240628/reys-849576861.html

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аэрофлот, рейсы, ураган