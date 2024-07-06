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Правительство РФ продлило ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство РФ продлило ограничение на вывоз риса и рисовой крупы - 06.07.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ продлило ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России продлило до 31 декабря текущего года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, говорится в официальном Telegram-канале кабмина. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T16:52+0300

2024-07-06T16:52+0300

2024-07-06T16:52+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 декабря текущего года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, говорится в официальном Telegram-канале кабмина. "В России продлевается временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года", - указано в сообщении. В кабмине добавили, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке. "Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - добавляется в сообщении. В кабмине напомнили, что временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году, а затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно.

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правительство рф, экспорт, ограничение, рис