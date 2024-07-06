https://1prime.ru/20240706/rossiya-849882155.html

Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - 06.07.2024, ПРАЙМ

Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T19:08+0300

2024-07-06T19:08+0300

2024-07-06T19:08+0300

выставка-форум "россия"

сергей кириенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84275/57/842755768_0:78:3059:1798_1920x0_80_0_0_8417c5c092967c44256b93dab9cb4d9b.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За время ее проведения для гостей организовывали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы. "Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — заявил Кириенко в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки. Ранее организаторы выставки сообщили, что на ней уже побывали 18 миллионов посетителей. Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://1prime.ru/20240701/rzhd-849643410.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выставка-форум "россия", сергей кириенко