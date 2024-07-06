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Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - 06.07.2024, ПРАЙМ
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T19:08+0300
2024-07-06T19:08+0300
выставка-форум "россия"
сергей кириенко
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За время ее проведения для гостей организовывали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы. "Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — заявил Кириенко в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки. Ранее организаторы выставки сообщили, что на ней уже побывали 18 миллионов посетителей. Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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выставка-форум "россия", сергей кириенко
выставка-форум "Россия", Сергей Кириенко
19:08 06.07.2024
 
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Кириенко: выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Световое шоу. Сила света
Выставка Россия. Световое шоу. Сила света
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За время ее проведения для гостей организовывали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы.
"Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — заявил Кириенко в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки.
Ранее организаторы выставки сообщили, что на ней уже побывали 18 миллионов посетителей.
Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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