https://1prime.ru/20240706/rossiya-849882155.html
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - 06.07.2024, ПРАЙМ
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T19:08+0300
2024-07-06T19:08+0300
2024-07-06T19:08+0300
выставка-форум "россия"
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/57/842755768_0:78:3059:1798_1920x0_80_0_0_8417c5c092967c44256b93dab9cb4d9b.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За время ее проведения для гостей организовывали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы. "Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — заявил Кириенко в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки. Ранее организаторы выставки сообщили, что на ней уже побывали 18 миллионов посетителей. Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://1prime.ru/20240701/rzhd-849643410.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/57/842755768_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_15249fff1c707f5c569ed92b402e1291.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", сергей кириенко
выставка-форум "Россия", Сергей Кириенко
Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Кириенко: выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Международная выставка-форум "Россия" вошла в первую десятку самых посещаемых мест на планете. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За время ее проведения для гостей организовывали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы.
"Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — заявил Кириенко в ходе торжественной церемонии награждения участников выставки.
Ранее организаторы выставки сообщили, что на ней уже побывали 18 миллионов посетителей.
Посетителям представили экспозиции 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания"