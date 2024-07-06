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Рубль продолжил сползать на досанкционный уровень

Рубль продолжил сползать на досанкционный уровень - 06.07.2024, ПРАЙМ

Рубль продолжил сползать на досанкционный уровень

Курс российской валюты на прошлой неделе продолжил нормализовываться, возвращаясь на досанкционный уровень после роста в результате скачка волатильности в... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T09:07+0300

2024-07-06T09:07+0300

2024-07-06T09:07+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Курс российской валюты на прошлой неделе продолжил нормализовываться, возвращаясь на досанкционный уровень после роста в результате скачка волатильности в середине июня. Юань преимущественно рос на неделе против рубля на фоне действий ЦБ РФ и Минфина, которые в сумме сократили объем продаж китайской валюты в рамках операций финрегулятора на рынке.Экспортеры также сократили продажи валюты после прохождения пика июньского налогового периода. Наконец, импорт, возможно стал понемногу восстанавливаться, что повысило спрос на инвалюту.В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в коридоре: 11,67-12,08 рубля. При этом на три дня повышения валюты КНР пришлось две сессии ее снижения.В целом же, за неделю, юань на Мосбирже подорожал на 24 копейки до 11,97 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 2,38 рубля до 88,13 рубля, евро – на 3,15 рубля, до 95,57 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,65 тысячи против 7,3 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОЩУТИЛ СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖИ ИНВАЛЮТЫРубль начал рабочую неделю, месяц, третий квартал и второе полугодие падением против юаня на Московской бирже. Завершение пика налогового периода июня обусловило сокращение продажи инвалюты экспортерами.Финансовые власти также сократили предложение валюты на внутреннем рынке. Так, Минфин РФ заявил, что продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 5 июля по 6 августа направит на эти цели 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда в день. В предыдущем периоде Минфин покупал валюты и золота лишь на 3,7 миллиарда рублей в день. При продажах валюты ЦБ РФ в рамках зеркалирования операций с ФНБ в 8,4 миллиарда рублей в день получается нетто-продажа валюты на рынке на 3 миллиарда рублей в день против 4,7 миллиарда в первые дни июля. Между тем, в первой половине года ЦБ РФ продавал валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.С другой стороны, ЦБ РФ после скачка волатильности резко нарастил предоставление юаневой ликвидности в рамках операций однодневного свопа. За неделю их сумма составила рекордные 74,6 миллиарда юаней, при этом однодневный рекорд во вторник составил 19,5 миллиарда юаней.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль также провел в ослаблении против юаня. При этом участники торгов обратили внимание на вербальные интервенции представителей ЦБ РФ, которые заявляли о высоких инфляционных рисках.Так, советник главы Центробанка Ксения Юдаева сказала, что прогноз инфляции на текущий год будет пересмотрен к июльскому заседанию Банка России, поскольку сейчас она идет выше прогноза.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски возросли и даже реализовались. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, также заявила она.Наконец, зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что аргументы для повышения ключевой ставки Банка России становятся еще более весомыми и в июле, скорее всего, ЦБ будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых.Таким образом, по мере восстановления курса в досанкционный район – 12+ с небольшим рублей за юань, ужесточилась риторика ЦБ РФ, что традиционно ведет к укреплению нацвалюты. Таким образом, указанный уровень, скорее всего станет в ближайшее время равновесным для курса, особенно на фоне приближающегося в конце июля решения регулятора по ставке.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, курсовая динамика