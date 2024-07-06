https://1prime.ru/20240706/sanktsii-849877396.html
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:56+0300
2024-07-06T12:56+0300
2024-07-06T12:57+0300
экономика
древесина
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, передает финский канал MTV.Как утверждают авторы материала, цены на древесина в стране достигли рекордного уровня из-за высокого спроса, который был вызван "крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России". "Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — утверждается в статье.По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия."Древесины может не хватить на всех", — цитирует предупреждение исследователя канал.Евросоюз ввел санкции на поставки древесины и продуктов деревообработки из России в июле 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240704/finlyandiya-849786978.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
древесина, цены
Экономика, древесина, цены
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
MTV.fi: в Финляндии резко подорожала древесина из-за запрета импорта из России
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ.
Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, передает финский канал MTV
.
Как утверждают авторы материала, цены на древесина в стране достигли рекордного уровня из-за высокого спроса, который был вызван "крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России".
"Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — утверждается в статье.
По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия.
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
"Древесины может не хватить на всех", — цитирует предупреждение исследователя канал.
Евросоюз ввел санкции на поставки древесины и продуктов деревообработки из России в июле 2022 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>