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"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - 06.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением,... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:56+0300
2024-07-06T12:57+0300
экономика
древесина
цены
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, передает финский канал MTV.Как утверждают авторы материала, цены на древесина в стране достигли рекордного уровня из-за высокого спроса, который был вызван "крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России". "Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — утверждается в статье.По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия."Древесины может не хватить на всех", — цитирует предупреждение исследователя канал.Евросоюз ввел санкции на поставки древесины и продуктов деревообработки из России в июле 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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древесина, цены
Экономика, древесина, цены
12:56 06.07.2024 (обновлено: 12:57 06.07.2024)
 
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

MTV.fi: в Финляндии резко подорожала древесина из-за запрета импорта из России

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, передает финский канал MTV.
Как утверждают авторы материала, цены на древесина в стране достигли рекордного уровня из-за высокого спроса, который был вызван "крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России".
"Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — утверждается в статье.
По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия.
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"Древесины может не хватить на всех", — цитирует предупреждение исследователя канал.
Евросоюз ввел санкции на поставки древесины и продуктов деревообработки из России в июле 2022 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Экономикадревесинацены
 
 
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