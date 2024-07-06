https://1prime.ru/20240706/sanktsii-849877396.html

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением,... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:56+0300

2024-07-06T12:56+0300

2024-07-06T12:57+0300

экономика

древесина

цены

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Древесина в Финляндии подорожала до рекордного уровня из-за прекращения импорта из Российской Федерации и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, передает финский канал MTV.Как утверждают авторы материала, цены на древесина в стране достигли рекордного уровня из-за высокого спроса, который был вызван "крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России". "Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — утверждается в статье.По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться в стране "еще некоторое время" и способны вызвать тяжелые экономические последствия."Древесины может не хватить на всех", — цитирует предупреждение исследователя канал.Евросоюз ввел санкции на поставки древесины и продуктов деревообработки из России в июле 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240704/finlyandiya-849786978.html

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древесина, цены