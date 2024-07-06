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Савельев отметил наличие у России логистических преимуществ - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Савельев отметил наличие у России логистических преимуществ
Савельев отметил наличие у России логистических преимуществ - 06.07.2024, ПРАЙМ
Савельев отметил наличие у России логистических преимуществ
Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T17:48+0300
2024-07-06T17:48+0300
экономика
россия
транспорт
логистика
виталий савельев
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. "У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер в рамках документального фильма на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется". Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.
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россия, транспорт, логистика, виталий савельев
Экономика, РОССИЯ, Транспорт, логистика, Виталий Савельев
17:48 06.07.2024
 
Савельев отметил наличие у России логистических преимуществ

Вице-премьер Савельев: Россия обладает логистическими преимуществами

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
"У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер в рамках документального фильма на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется".
Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.
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ЭкономикаРОССИЯТранспортлогистикаВиталий Савельев
 
 
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