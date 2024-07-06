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Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов
Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов - 06.07.2024, ПРАЙМ
Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов
После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T12:41+0300
2024-07-06T12:41+0300
происшествия
аэропорт шереметьево
график
изменения
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. "В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров. "На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков", - рассказала представитель аэропорта.
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аэропорт шереметьево, график, изменения
Происшествия, аэропорт Шереметьево, график, изменения
12:41 06.07.2024
 
Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов

Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке графика полетов после урагана

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Вид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров.
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25 июня, 08:25
"На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков", - рассказала представитель аэропорта.
 
Происшествияаэропорт Шереметьевографикизменения
 
 
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