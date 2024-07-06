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Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов

Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов - 06.07.2024, ПРАЙМ

Аэропорт "Шереметьево" предупредил об изменении графика полетов

После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T12:41+0300

2024-07-06T12:41+0300

2024-07-06T12:41+0300

происшествия

аэропорт шереметьево

график

изменения

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. "В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров. "На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков", - рассказала представитель аэропорта.

https://1prime.ru/20240625/aeroekspress-849461077.html

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аэропорт шереметьево, график, изменения