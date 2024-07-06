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В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля - 06.07.2024, ПРАЙМ
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В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля
В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля - 06.07.2024, ПРАЙМ
В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля
В московском аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, были отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены, следует из данных... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T16:57+0300
2024-07-06T16:57+0300
происшествия
аэропорт шереметьево
отмена рейсов
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, были отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены, следует из данных онлайн-расписания воздушной гавани, которое проанализировали РИА Новости. Отмечается, что все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот".
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аэропорт шереметьево, отмена рейсов
Происшествия, аэропорт Шереметьево, отмена рейсов
16:57 06.07.2024
 
В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля

РИА Новости: в "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на воскресенье

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, были отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены, следует из данных онлайн-расписания воздушной гавани, которое проанализировали РИА Новости.
Отмечается, что все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот".
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов после непогоды в Москве
15:25
 
Происшествияаэропорт Шереметьевоотмена рейсов
 
 
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