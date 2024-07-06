https://1prime.ru/20240706/sheremetevo-849880340.html

В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля

В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля - 06.07.2024, ПРАЙМ

В аэропорту "Шереметьево" отменили семь рейсов "Аэрофлота" на 7 июля

В московском аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, были отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены, следует из данных... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T16:57+0300

2024-07-06T16:57+0300

2024-07-06T16:57+0300

происшествия

аэропорт шереметьево

отмена рейсов

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, были отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", а четыре — перенесены, следует из данных онлайн-расписания воздушной гавани, которое проанализировали РИА Новости. Отмечается, что все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодняшний день после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесли 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот".

https://1prime.ru/20240706/aeroflot-849878852.html

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аэропорт шереметьево, отмена рейсов