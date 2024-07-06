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Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем - 06.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240706/sistemy-849879358.html
Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем
Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем - 06.07.2024, ПРАЙМ
Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем
Иностранные граждане в Иране смогут использовать карты "Мир" уже в конце августа, проект объединения платежных систем Ирана и России завершен и вышел на... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:48+0300
2024-07-06T16:47+0300
экономика
россия
иран
платежные системы
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Иностранные граждане в Иране смогут использовать карты "Мир" уже в конце августа, проект объединения платежных систем Ирана и России завершен и вышел на практический уровень, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин."На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы "Мир" к иранской системе SHETAB проект (соединения двух систем — пер.) вышел на практический уровень, первый этап которого будет доступен иностранным гражданам до конца следующего месяца по грегорианскому календарю (в начале иранского месяца шахривар) (22 августа — ред.)", — приводит слова Фарзина агентство Tasnim.Глава регулятора добавил, что граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения платежных систем смогут получать рубли в российских банкоматах, используя свои банковские карты."Банковские карты иранской (платежной — ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", — сказал он.
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россия, иран, платежные системы
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, платежные системы
15:48 06.07.2024 (обновлено: 16:47 06.07.2024)
 
Москва и Тегеран завершили объединение своих платежных систем

ЦБ Ирана: Москва и Тегеран завершили объединение платежных систем "Мир" и SHETAB

© Sputnik | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Иностранные граждане в Иране смогут использовать карты "Мир" уже в конце августа, проект объединения платежных систем Ирана и России завершен и вышел на практический уровень, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
"На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы "Мир" к иранской системе SHETAB проект (соединения двух систем — пер.) вышел на практический уровень, первый этап которого будет доступен иностранным гражданам до конца следующего месяца по грегорианскому календарю (в начале иранского месяца шахривар) (22 августа — ред.)", — приводит слова Фарзина агентство Tasnim.
Глава регулятора добавил, что граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения платежных систем смогут получать рубли в российских банкоматах, используя свои банковские карты.
"Банковские карты иранской (платежной — ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", — сказал он.
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ЭкономикаРОССИЯИРАНплатежные системы
 
 
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