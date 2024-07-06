https://1prime.ru/20240706/smartfon-849696674.html

Это вам не Китай: Россию покоряют смартфоны еще из одной южной страны

Это вам не Китай: Россию покоряют смартфоны еще из одной южной страны - 06.07.2024, ПРАЙМ

Это вам не Китай: Россию покоряют смартфоны еще из одной южной страны

Только россияне успели привыкнуть к изобилию китайских гаджетов, как на рынке появилась новая диковинка – смартфоны из Индии. Что это за "зверь", как он... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T04:04+0300

2024-07-06T04:04+0300

2024-07-06T04:04+0300

смартфоны

продажи смартфонов

статья

https://cdnn.1prime.ru/img/84000/30/840003038_0:126:1707:1086_1920x0_80_0_0_5826250756a26e6dbe8251975c0298d1.jpg

МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Только россияне успели привыкнуть к изобилию китайских гаджетов, как на рынке появилась новая диковинка – смартфоны из Индии. Что это за "зверь", как он работает в нашей стране и есть вообще ли смысл в подобной покупке?Конкурент Поднебесной По данным европейской статистической службы, в январе-апреле поставки смартфонов из Индии в Россию выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия стала 12-м основным покупателем индийских мобильных телефонов. Но ничего странного в этом нет. Действительно, Индия входит в топ-3 поставщиков смартфонов. В стране активно развивается производство гаджетов, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению директора по маркетингу супераппа Gem Space Александра Артюшенко, его можно разделить на два основных направления: это контрактное производство телефонов международных брендов, таких, как Apple и Samsung, и собственное производство устройств местных брендов.Пока что основной объем приходится на выполнение заказов со стороны крупных мировых лидеров. Телефоны Apple индийского производства, по словам эксперта, уже успешно продаются в разных странах. И объем этого производства в ближайшие годы планируется увеличить в несколько раз.Китайские смартфоны также собираются на территории Индии. Например, производитель китайских телефонов бренда Vivo уже построил там крупную фабрику. Да и Xiaomi не планирует от них отставать.Для потребителей нет принципиального значения, в какой стране произвели смартфоны любого из известных брендов. Как напоминает Артюшенко, большинство телефонов южнокорейской Samsung производится во Вьетнаме. А смартфоны Apple индийской сборки обладают теми же характеристиками, что и произведенные в других странах.Из плюсов - увеличение объемов может привести к тому, что многие телефоны, в том числе дорогостоящие модели, станут более доступными. Как полагает маркетолог, цена на них в дальнейшем может снизиться. “На цену влияет себестоимость производства, и при наличии альтернативных производственных мощностей компании смогут более гибко регулировать стоимость конечного продукта”, - пояснил Артюшенко.Сделано в ИндииРазвитие высокотехнологичного контрактного производства позитивно влияет и на появление собственных компаний и брендов внутри страны, уверены специалисты. В Индии популярны смартфоны собственных брендов Lava, Micromax и других.Пока, по словам Артюшенко, одно из главных преимуществ индийских смартфонов — это стоимость. Они создают модели со всем минимально необходимым функционалом, при этом в среднем в 5-10 раз дешевле смартфонов Apple.Примеры флагманских моделей компании Lava — Agni 2 или Lava Blaze Curve. У модели Agni 2 диагональ 6,78 дюйма, операционная система — Android 13. Оперативная память 8 ГБ и объем хранилища 256 ГБ. Цена при этом - около 22 000 рублей. Популярные модели бренда Micromax — IN Note 2, IN 2C и другие.Скорее всего, индийские производители смартфонов пройдут тот же путь, что и их коллеги из других стран. “Немного сырые и простые по наполнению модели с каждым обновлением будут становиться лучше и постепенно составят конкуренцию самым популярным на сегодня брендам”, - предполагает Артюшенко.По мнению Кускова, в текущей ситуации индийские смартфоны вполне могут быть на нашем рынке. И при правильной маркетинговой стратегии, ценовых характеристиках спрос на них будет. Ведь, по сути, сейчас “только Китай идет напрямую, а продукция Samsung, Apple - параллельным импортом”. Если поставки из Индии будут официальными, покупатель получит все бонусы – гарантию, ремонт, официальные обновления. Словом, все, чего у именитых конкурентов, увы, уже нет.

https://1prime.ru/20240626/indiya-849510479.html

https://1prime.ru/20240627/indiya-849535882.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

смартфоны, продажи смартфонов