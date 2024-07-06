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В Австрии предложили учредить День независимости от влияния США

В Австрии предложили учредить День независимости от влияния США - 06.07.2024, ПРАЙМ

В Австрии предложили учредить День независимости от влияния США

По линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США, призвал руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель. | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T10:31+0300

2024-07-06T10:31+0300

2024-07-06T10:32+0300

политика

сша

независимость

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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. По линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США, призвал руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель."Мир должен раз и навсегда расстаться с американской гегемонией, - заявил Поппель. - Считаю, что по линии народной дипломатии должен быть учрежден День независимости от влияния США". При этом он почеркнул, что учреждение Дня независимости от США "было бы символично" для государств, выступающих против однополярного мира и стремящихся к избавлению от экспансии Соединенных Штатов.Примечательно, что глава клуба предложил объявить таким днем 4 июля , когда отмечается День независимости США. По словам Поппеля, политика Соединенных Штатов по отношению к другим народам "размывает национальную идентичность, препятствует сохранению и развитию национальных культур и языков". "Эта порочная практика должна остаться в прошлом", - подчеркнул он.

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сша, независимость