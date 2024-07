https://1prime.ru/20240706/ubiystvo-849878582.html

NYT сообщила о зверском убийстве российского пленного боевиками ВСУ

МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ убили выстрелом в голову пленного российской армии, просившего оказать медпомощь. Об этом сообщило американское издание The New York Times, ссылаясь на немецкого медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе.По словам Гроссе, он видел, как российский военнопленный просил об оказании медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского языков. Пока один из членов отряда искал бинты, к россиянину подошел один из украинских солдат и произвел выстрел в туловище. Тот упал, но все еще продолжал дышать. Затем другой украинский солдат произвел выстрел в голову, сообщил медик.Гроссе заявил изданию, что произошедшее не является единичным случаем неоправданного убийства в зоне российско-украинского конфликта. Он отметил, что их совершали представители отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, состоящего из иностранцев. Медик привел еще один эпизод, когда участник подразделения кинул гранату в поднявшего руки российского военнослужащего.The New York Times сообщила, что связалась с представителями ВСУ, которые ей заявили, что все сведения "будут тщательно изучены и проверены".

