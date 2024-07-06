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При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека - 06.07.2024, ПРАЙМ
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При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека - 06.07.2024, ПРАЙМ
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека
В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека погибли. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T15:55+0300
2024-07-06T17:17+0300
происшествия
волгоград
взрыв
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – ПРАЙМ. В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека погибли. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в субботу в Красноармейском районе Волгограда прогремел взрыв газа на канализационно-насосной станции. Согласно данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент происшествия на станции находились восемь человек, трое из них пострадали. "В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", — сказано в сообщении Следственного комитета. Ведомство также сообщило, что следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По данным СК, предварительной причиной взрыва являются нарушения при сварочных работах.Позднее агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах, что под завалами после взрыва могут оставаться три человека."Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде", — сказал собеседник агентства.Затем власти Волгоградской области подтвердили, что три человека могут находиться под завалами ."По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается", — говорится в сообщении властей.
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волгоград, взрыв, ск рф
Происшествия, ВОЛГОГРАД, взрыв, СК РФ
15:55 06.07.2024 (обновлено: 17:17 06.07.2024)
 
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека

СК: при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли двое

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – ПРАЙМ. В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека погибли. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в субботу в Красноармейском районе Волгограда прогремел взрыв газа на канализационно-насосной станции. Согласно данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент происшествия на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.
"В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", — сказано в сообщении Следственного комитета.
Ведомство также сообщило, что следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По данным СК, предварительной причиной взрыва являются нарушения при сварочных работах.
Позднее агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах, что под завалами после взрыва могут оставаться три человека.
"Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде", — сказал собеседник агентства.
Затем власти Волгоградской области подтвердили, что три человека могут находиться под завалами .
"По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается", — говорится в сообщении властей.
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ПроисшествияВОЛГОГРАДвзрывСК РФ
 
 
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