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Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:58+0300
2024-07-06T06:59+0300
политика
иран
голосование
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил глава входящей в МВД Ирана избирательной комиссии Мохсен Эслами. Заявление главы избирком цитирует информагентство SNN: "Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов".
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иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
06:58 06.07.2024 (обновлено: 06:59 06.07.2024)
 
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

Избирком: реформатор Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил глава входящей в МВД Ирана избирательной комиссии Мохсен Эслами.
Заявление главы избирком цитирует информагентство SNN: "Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов".
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