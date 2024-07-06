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Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана - 06.07.2024, ПРАЙМ
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T06:58+0300
2024-07-06T06:58+0300
2024-07-06T06:59+0300
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил глава входящей в МВД Ирана избирательной комиссии Мохсен Эслами. Заявление главы избирком цитирует информагентство SNN: "Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов".
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иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Избирком: реформатор Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана и таким образом стал девятым президентом страны. Об этом сообщил глава входящей в МВД Ирана избирательной комиссии Мохсен Эслами.
Заявление главы избирком цитирует информагентство SNN: "Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов".
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