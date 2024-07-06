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Котяков заявил, что 31 декабря в 2025 году будет выходным днем
Котяков заявил, что 31 декабря в 2025 году будет выходным днем - 06.07.2024, ПРАЙМ
Котяков заявил, что 31 декабря в 2025 году будет выходным днем
В следующем году 31 декабря будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней согласно проектировкам Минтруда РФ. Об этом сообщил агентству РИА... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T17:22+0300
2024-07-06T17:22+0300
2024-07-06T17:22+0300
россия
минтруд
антон котяков
31 декабря
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МУРОМ, 6 июл - ПРАЙМ. В следующем году 31 декабря будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней согласно проектировкам Минтруда РФ. Об этом сообщил агентству РИА Новости министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть",— заявил Министр. Выходные дни 2024 года были утверждены правительством РФ в августе 2023 года. Так как праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Поэтому предновогодний день текущего года тоже будет выходным.
https://1prime.ru/20240706/pensiya-849872372.html
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россия, минтруд, антон котяков, 31 декабря
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков, 31 декабря
Котяков заявил, что 31 декабря в 2025 году будет выходным днем
Котяков: 31 декабря 2025 года по проектировкам Минтруда будет выходным днем
МУРОМ, 6 июл - ПРАЙМ. В следующем году 31 декабря будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней согласно проектировкам Минтруда РФ. Об этом сообщил агентству РИА Новости министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
"Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть",— заявил Министр.
Выходные дни 2024 года были утверждены правительством РФ в августе 2023 года. Так как праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Поэтому предновогодний день текущего года тоже будет выходным.
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