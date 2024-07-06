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Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег
Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег - 06.07.2024, ПРАЙМ
Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег
Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после терактов, задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Об... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T13:07+0300
2024-07-06T13:09+0300
происшествия
дагестан
задержание
отмывание денег
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после терактов, задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. По данным источника, слова которого передает агентство, экс-глава района был задержан по подозрению по части 4 статьи 174.1 УК РФ, то есть в легализации (отмывании) денег, которые были получены в особо крупном размере в результате совершения преступления.
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дагестан, задержание, отмывание денег
Происшествия, Дагестан, задержание, отмывание денег
13:07 06.07.2024 (обновлено: 13:09 06.07.2024)
 
Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег

Уволенный после терактов экс-глава района Дагестана задержан за отмывание денег

© fotolia.com / VIPDesignНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© fotolia.com / VIPDesign
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после терактов, задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
По данным источника, слова которого передает агентство, экс-глава района был задержан по подозрению по части 4 статьи 174.1 УК РФ, то есть в легализации (отмывании) денег, которые были получены в особо крупном размере в результате совершения преступления.
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3 июля, 10:44
 
ПроисшествияДагестанзадержаниеотмывание денег
 
 
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