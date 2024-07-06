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Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег

Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег - 06.07.2024, ПРАЙМ

Уволенный после терактов глава района Дагестана задержан за отмывание денег

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после терактов, задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Об... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T13:07+0300

2024-07-06T13:07+0300

2024-07-06T13:09+0300

происшествия

дагестан

задержание

отмывание денег

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после терактов, задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. По данным источника, слова которого передает агентство, экс-глава района был задержан по подозрению по части 4 статьи 174.1 УК РФ, то есть в легализации (отмывании) денег, которые были получены в особо крупном размере в результате совершения преступления.

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дагестан

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дагестан, задержание, отмывание денег