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СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы - 06.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы - 06.07.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T09:54+0300
2024-07-06T10:01+0300
политика
валерий залужный
работа
великобритания
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". Владимир Зеленский 9 мая назначил бывшего главнокомандующего на должность посла Украины в Великобритании. Как передало украинское издание "Главком" 4 июля, Залужный отправился в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей посла Украины.Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, телеканал "Общественное" уточнил: "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании".
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валерий залужный, работа, великобритания
Политика, Валерий Залужный, работа, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:54 06.07.2024 (обновлено: 10:01 06.07.2024)
 
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы

СМИ: экс-главком ВСУ Залужный 10 июля начнет работать послом Украины в Британии

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное".
Владимир Зеленский 9 мая назначил бывшего главнокомандующего на должность посла Украины в Великобритании. Как передало украинское издание "Главком" 4 июля, Залужный отправился в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей посла Украины.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
30 мая, 19:05
Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, телеканал "Общественное" уточнил: "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании".
 
ПолитикаВалерий ЗалужныйработаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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