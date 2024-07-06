https://1prime.ru/20240706/zaluzhnyy-849875095.html

СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы

СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы - 06.07.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T09:54+0300

2024-07-06T09:54+0300

2024-07-06T10:01+0300

политика

валерий залужный

работа

великобритания

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". Владимир Зеленский 9 мая назначил бывшего главнокомандующего на должность посла Украины в Великобритании. Как передало украинское издание "Главком" 4 июля, Залужный отправился в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей посла Украины.Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, телеканал "Общественное" уточнил: "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании".

https://1prime.ru/20240530/ukraina-848686531.html

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валерий залужный, работа, великобритания