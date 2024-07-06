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СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы - 06.07.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T09:54+0300
2024-07-06T09:54+0300
2024-07-06T10:01+0300
политика
валерий залужный
работа
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное". Владимир Зеленский 9 мая назначил бывшего главнокомандующего на должность посла Украины в Великобритании. Как передало украинское издание "Главком" 4 июля, Залужный отправился в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей посла Украины.Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, телеканал "Общественное" уточнил: "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании".
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848686531.html
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валерий залужный, работа, великобритания
Политика, Валерий Залужный, работа, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СМИ сообщили о скором выходе Залужного на новое место работы
СМИ: экс-главком ВСУ Залужный 10 июля начнет работать послом Украины в Британии
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании, передает украинский телеканал "Общественное".
Владимир Зеленский 9 мая назначил бывшего главнокомандующего на должность посла Украины в Великобритании. Как передало украинское издание "Главком" 4 июля, Залужный отправился в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей посла Украины.
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Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, телеканал "Общественное" уточнил: "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании".