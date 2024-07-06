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"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского

"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского - 06.07.2024, ПРАЙМ

"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского

На смену Владимиру Зеленскому может прийти главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и при этом выдвинуть идею о проведении переговоров с Москвой. Такое мнение... | 06.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-06T23:15+0300

2024-07-06T23:15+0300

2024-07-06T23:15+0300

политика

украина

владимир зеленский

александр сырский

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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. На смену Владимиру Зеленскому может прийти главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и при этом выдвинуть идею о проведении переговоров с Москвой. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.Макгрегор считает, что Сырский имеет для реализации указанных выше действий достаточный политический вес и авторитет.Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Кроме того, по словам Путина, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Зеленский отверг данное предложение, назвав его "ультиматумом".

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украина, владимир зеленский, александр сырский