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"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского
"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского - 06.07.2024, ПРАЙМ
"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского
На смену Владимиру Зеленскому может прийти главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и при этом выдвинуть идею о проведении переговоров с Москвой. Такое мнение... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T23:15+0300
2024-07-06T23:15+0300
2024-07-06T23:15+0300
политика
украина
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александр сырский
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. На смену Владимиру Зеленскому может прийти главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и при этом выдвинуть идею о проведении переговоров с Москвой. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.Макгрегор считает, что Сырский имеет для реализации указанных выше действий достаточный политический вес и авторитет.Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Кроме того, по словам Путина, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Зеленский отверг данное предложение, назвав его "ультиматумом".
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украина, владимир зеленский, александр сырский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Александр Сырский
"Больше не можем". В США назвали потенциального преемника Зеленского
Эксперт Макгрегор: Сырский может сменить Зеленского и пойти на переговоры с РФ
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ.
На смену Владимиру Зеленскому может прийти главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и при этом выдвинуть идею о проведении переговоров с Москвой. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.
Макгрегор считает, что Сырский имеет для реализации указанных выше действий достаточный политический вес и авторитет.
Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данное условие. Кроме того, по словам Путина, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны. Зеленский отверг данное предложение, назвав его "ультиматумом".
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому