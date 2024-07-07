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Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора
Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора - 07.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора
Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T13:06+0300
2024-07-07T13:07+0300
экономика
правительство рф
госпрограмма
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 году, сообщается на сайте кабмина. "Решения правительства: 1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут о ходе и результатах реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 2. Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что национальный доклад является публичной формой отчета и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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правительство рф, госпрограмма
Экономика, Правительство РФ, госпрограмма
13:06 07.07.2024 (обновлено: 13:07 07.07.2024)
 
Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора

Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 году, сообщается на сайте кабмина.
"Решения правительства: 1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут о ходе и результатах реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 2. Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что национальный доклад является публичной формой отчета и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
 
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