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Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора

Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора - 07.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора

Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T13:06+0300

2024-07-07T13:06+0300

2024-07-07T13:07+0300

экономика

правительство рф

госпрограмма

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 году, сообщается на сайте кабмина. "Решения правительства: 1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут о ходе и результатах реализации в 2023 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 2. Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что национальный доклад является публичной формой отчета и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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