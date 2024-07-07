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США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев - 07.07.2024, ПРАЙМ
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T15:04+0300
2024-07-07T15:04+0300
энергетика
россия
турция
санкции против рф
аэс "аккую"
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".Лихачев подчеркнул, что система взаиморасчетов под ударом. "Они арестовывают деньги. Они —это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", — сказал он. Глава "Росатома" добавил, что "собаки лают — караван идет".
https://1prime.ru/20240703/akkuyu-849707693.html
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россия, турция, санкции против рф, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, АЭС "Аккую"
15:04 07.07.2024
 
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев

Лихачев: США блокируют деньги на проект АЭС "Аккую" в Турции, но он продолжается

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".
Лихачев подчеркнул, что система взаиморасчетов под ударом.
"Они арестовывают деньги. Они —это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", — сказал он.
Глава "Росатома" добавил, что "собаки лают — караван идет".
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
3 июля, 15:37
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯсанкции против РФАЭС "Аккую"
 
 
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