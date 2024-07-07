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США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев - 07.07.2024, ПРАЙМ
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T15:04+0300
2024-07-07T15:04+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".Лихачев подчеркнул, что система взаиморасчетов под ударом. "Они арестовывают деньги. Они —это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", — сказал он. Глава "Росатома" добавил, что "собаки лают — караван идет".
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россия, турция, санкции против рф, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, АЭС "Аккую"
США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев
Лихачев: США блокируют деньги на проект АЭС "Аккую" в Турции, но он продолжается
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".
Лихачев подчеркнул, что система взаиморасчетов под ударом.
"Они арестовывают деньги. Они —это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", — сказал он.
Глава "Росатома" добавил, что "собаки лают — караван идет".
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"