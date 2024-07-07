https://1prime.ru/20240707/akkuyu-849890419.html

США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев

США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев - 07.07.2024, ПРАЙМ

США арестовывают деньги на проект АЭС "Аккую", заявил Лихачев

Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T15:04+0300

2024-07-07T15:04+0300

2024-07-07T15:04+0300

энергетика

россия

турция

санкции против рф

аэс "аккую"

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Вашингтон предпринимает попытки оказать влияние на проект строительства с российским участием АЭС "Аккую" в Турции. США арестовывают деньги на него, но проект не остановится. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".Лихачев подчеркнул, что система взаиморасчетов под ударом. "Они арестовывают деньги. Они —это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", — сказал он. Глава "Росатома" добавил, что "собаки лают — караван идет".

https://1prime.ru/20240703/akkuyu-849707693.html

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россия, турция, санкции против рф, аэс "аккую"