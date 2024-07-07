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Премьер-министр Франции заявил, что подаст в остатку
Премьер-министр Франции заявил, что подаст в остатку - 07.07.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Франции заявил, что подаст в остатку
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T22:43+0300
2024-07-07T22:43+0300
2024-07-07T22:55+0300
политика
франция
премьер-министр
отставка
парламентские выборы
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура парламентских выборов. В обращении к гражданам, которое транслировалось в его соцсетях, Атталь заявил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать большинство мест в парламенте. "Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке", — сказал премьер.При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы французского правительства "столько, сколько потребуется" и отметил, что через несколько недель Франции предстоит "принимать у себя весь мир".Олимпиада будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.
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франция, премьер-министр, отставка, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, премьер-министр, отставка, парламентские выборы
Премьер-министр Франции заявил, что подаст в остатку
Премьер-министр Франции Атталь заявил, что в понедельник подаст в остатку
ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что в понедельник утром подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура парламентских выборов.
В обращении к гражданам, которое транслировалось в его соцсетях, Атталь заявил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать большинство мест в парламенте.
"Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке", — сказал премьер.
При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы французского правительства "столько, сколько потребуется" и отметил, что через несколько недель Франции предстоит "принимать у себя весь мир".
Олимпиада будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.
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