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Это и правда работает: в России изобрели альтернативу электрокарам

Это и правда работает: в России изобрели альтернативу электрокарам - 07.07.2024, ПРАЙМ

Это и правда работает: в России изобрели альтернативу электрокарам

Сейчас такое время, когда все меняется и меняется быстро. Я не особо верю в мировые тренды, важно уметь подстраиваться под запрос страны, в которой ты живешь, в | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T08:00+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сейчас такое время, когда все меняется и меняется быстро. Я не особо верю в мировые тренды, важно уметь подстраиваться под запрос страны, в которой ты живешь, в момент ее настоящего и будущего. Запросы индустрии меняются в соответствии с определенными условиями, а условия – постоянно плавающая единица. Каждая страна устанавливает тренды, опираясь на свои потребности и особенности, начиная от геополитической ситуации и заканчивая инфраструктурой в целом.Поэтому я более чем уверен, что самая объективная реальность для России в области автомобилестроения – гибридность. У нас слишком большие расстояния в рамках не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и всего государства. Именно поэтому мы как инженерная структура работаем в том числе над созданием гибридной энергоустановки, выбирая перспективный вектор развития технологий.Мы используем российский двигатель внутреннего сгорания и аккумулятор отечественного производства. Плата и электроника также спроектированы и сделаны в России. Так получается довольно перспективная энергоустановка. Первый раз мы ее установим на гоночном болиде, который станет первым гибридным гоночным спортпрототипом в России под названием FDR12. Для нас это инженерная задача, инженерный вызов. И это нам очень нужно для будущих проектов, которые будут в дальнейшем в рамках создания гибридного автомобиля категории М1.Безусловно, параллельно с развитием гибридов будет постепенно совершенствоваться и инфраструктура для электромобилей, в первую очередь в крупных городах. Но в обозримом будущем именно гибриды способны стать оптимальным транспортным решением, обеспечивающим баланс между экологичностью, практичностью и доступностью для массового потребителя.Важную роль в успехе гибридного направления играют и меры государственной поддержки: льготное кредитование "‎зеленого" транспорта, субсидирование НИОКР, создание благоприятных регуляторных условий. Государство уже обозначило развитие экологически чистого транспорта как стратегический приоритет. Но пока основной фокус делается на электромобили, хотя потенциал гибридов для России, по моему мнению, даже выше.Конечно, электрификация будет постепенно набирать обороты, это неизбежный глобальный тренд. Но гибридные технологии могут стать для России наиболее эффективным и естественным переходным этапом, своеобразным "мостом" между эпохой ДВС и электрическим будущим. Причем этот переход может занять не одно десятилетие с учетом российских реалий.И самое важное в этой ситуации то, что сейчас, впервые за долгие годы, русские инженеры могут создавать решения, которые имеют прямой вектор на реальность, сегодняшнюю реальность России. И мы гордимся, что наши разработки направлены именно на это.Думаю, что это самое ценное – мы занимаемся возрождением инженерного искусства. В Советском Союзе была красота инженерии. В последние годы его существования она была немного утеряна. Общество перешло на практичную инженерию. Вот теперь нам это все предстоит разработать самостоятельно, это долгосрочная и стратегически важная задача.Чтобы достичь технологического суверенитета, надо быть "‎многослойным". Мало иметь образовательную программу про автомобили. Надо понять, что каждый инженерный объект – это сложный объект, который требует суверенитета в различных направлениях: электроника, машиностроение, автомобилестроение, электромобилестроение, IT-направлении и так далее.Все эти тезисы выливаются в то, что мы на самом деле занимаемся возрождением инженерного искусства в правильный момент для страны, когда ей это очень нужно. Мы должны успеть сделать это, чтобы удовлетворить потребности общества. Это также важно для всеобщего восприятия профессии инженера – надо сделать так, чтобы она воспринималась элитарно.Автор — Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха

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Пабло Итурралде https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849736422_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_39fdcc095db9a19403af6b8250859567.png

Пабло Итурралде https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849736422_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_39fdcc095db9a19403af6b8250859567.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Пабло Итурралде https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849736422_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_39fdcc095db9a19403af6b8250859567.png

мнения аналитиков, автопром