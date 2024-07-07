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Больше половины компаний из США продолжают работать в России

Больше половины компаний из США продолжают работать в России - 07.07.2024, ПРАЙМ

Больше половины компаний из США продолжают работать в России

Больше половины компаний из США, сотрудничавшие с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T08:15+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Больше половины компаний из США, сотрудничавшие с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости. До начала спецоперации на Украине в целом в Российской Федерации было представлено как минимум 659 американских компаний, которые вели бизнес в различных областях. Основными сферами деятельности для них были IT и телекоммуникации (143 компании), промышленность (129), продукты питания и потребительские товары (104), развлечения, спорт и туризм (68), различные "поддерживающие" услуги (51). В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями. Под изменениями в работе имеются в виду приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности, также некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд. Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49% от общего числа. Среди тех компаний, которые продолжают работать как и раньше, больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21), фармацевтических (18) и развлекательных (10). В числе организаций, которые продолжили работу с изменениями, заметная доля пришлась на те, что работают в сфере IT и телекома (44 штуки), потребтоваров (40 штук), промышленности (26 штук), финансов (19 штук) и фармацевтики (15 штук). Так, например, в России продолжают работать производители товаров повседневного использования Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ). Совсем ушли из России в числе прочих 78 IT-компаний, 51 промышленная, 43 развлекательных, 39 потребительских компании, а также 39, предоставляющих различные услуги. Так, покинули отечественный рынок IT-компании Oracle, Nvidia и Autodesk, консалтинговые McKinsey&Company и Kelly, а также рестораны быстрого питания "Макдональдс", KFC и кофейни "Старбакс".

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