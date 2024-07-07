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США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы - 07.07.2024, ПРАЙМ
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США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы
США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы - 07.07.2024, ПРАЙМ
США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы
Соединенные Штаты в мае нарастили закупки дронов у ЕС до максимальных с сентября 1,2 млн единиц. По сравнению с маем 2023 года европейские поставки БПЛА в США... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T09:44+0300
2024-07-07T09:50+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в мае нарастили закупки дронов у ЕС до максимальных с сентября 1,2 млн единиц. По сравнению с маем 2023 года европейские поставки БПЛА в США выросли впятеро, передает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Поставки европейских беспилотников из Евросоюза в мае нынешнего года выросли примерно втрое по сравнение с апрелем, превысив $1,2 млн. Это максимальный месячный объем с прошлогоднего сентября, когда американцы закупили у Европы БПЛА без малого на $2 млн. Между тем в сравнении с прошлогодним маем объем закупок увеличился с $240 тыс. более, чем впятеро. В целом по итогам января-мая 2024 года в Соединенные Штаты было поставлено из Европы на $2,7 млн против $2,3 млн годом ранее. Примечательно, что до июня 2022 года Вашингтон вообще не покупал дроны у Брюсселя. А в течение 2023 года Евросоюз продал Соединенным Штатам БПЛА на $8,6 млн.
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сша, ес
Вооружения, США, ЕС
09:44 07.07.2024 (обновлено: 09:50 07.07.2024)
 
США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы

Статслужба США: Вашингтон в мае нарастил закупки дронов у ЕС впятеро год к году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в мае нарастили закупки дронов у ЕС до максимальных с сентября 1,2 млн единиц. По сравнению с маем 2023 года европейские поставки БПЛА в США выросли впятеро, передает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.
Поставки европейских беспилотников из Евросоюза в мае нынешнего года выросли примерно втрое по сравнение с апрелем, превысив $1,2 млн. Это максимальный месячный объем с прошлогоднего сентября, когда американцы закупили у Европы БПЛА без малого на $2 млн.
Между тем в сравнении с прошлогодним маем объем закупок увеличился с $240 тыс. более, чем впятеро. В целом по итогам января-мая 2024 года в Соединенные Штаты было поставлено из Европы на $2,7 млн против $2,3 млн годом ранее.
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро
4 июля, 14:17
Примечательно, что до июня 2022 года Вашингтон вообще не покупал дроны у Брюсселя. А в течение 2023 года Евросоюз продал Соединенным Штатам БПЛА на $8,6 млн.
 
ВооруженияСШАЕС
 
 
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