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США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы

США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы - 07.07.2024, ПРАЙМ

США впятеро нарастили закупки беспилотников у Европы

Соединенные Штаты в мае нарастили закупки дронов у ЕС до максимальных с сентября 1,2 млн единиц. По сравнению с маем 2023 года европейские поставки БПЛА в США... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T09:44+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в мае нарастили закупки дронов у ЕС до максимальных с сентября 1,2 млн единиц. По сравнению с маем 2023 года европейские поставки БПЛА в США выросли впятеро, передает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы. Поставки европейских беспилотников из Евросоюза в мае нынешнего года выросли примерно втрое по сравнение с апрелем, превысив $1,2 млн. Это максимальный месячный объем с прошлогоднего сентября, когда американцы закупили у Европы БПЛА без малого на $2 млн. Между тем в сравнении с прошлогодним маем объем закупок увеличился с $240 тыс. более, чем впятеро. В целом по итогам января-мая 2024 года в Соединенные Штаты было поставлено из Европы на $2,7 млн против $2,3 млн годом ранее. Примечательно, что до июня 2022 года Вашингтон вообще не покупал дроны у Брюсселя. А в течение 2023 года Евросоюз продал Соединенным Штатам БПЛА на $8,6 млн.

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